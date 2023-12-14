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Зампред комитета по охране здоровья Госдумы опроверг выступление против запрета абортов в частных клиниках
Фото: Андрей Гавриленко
Первый зампред комитета Государственной Думы по охране здоровья Леонид Огуль заявил изданию «Подъем», что вопрос запрета абортов в частных клиниках якобы вообще не обсуждался.
О том, что письмо было направлено комитетом Вячеславу Володину ранее сообщило издание «Ведомости». Также издание сообщило, что оно имеется распоряжении редакции, а его подлинность «подтвердили два источника на Охотном Ряду». В документе говорится, что у россиян должно быть право самостоятельно выбирать врача и медицинскую организацию для проведения такой операции.
«Я этого письма не видел. Вопрос на комитете не обсуждался», — утверждает Леонид Огуль «Подъёму».
Напомним, утром 18 декабря появилась информация, что профильный комитет Госдумы решил якобы не одобрять законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Произошло это на фоне слов Путина на «итогах года» о правах женщин и его неодобрении политики запретов абортов. Официальных комментариев от Госдумы пока нет.
О том, что письмо было направлено комитетом Вячеславу Володину ранее сообщило издание «Ведомости». Также издание сообщило, что оно имеется распоряжении редакции, а его подлинность «подтвердили два источника на Охотном Ряду». В документе говорится, что у россиян должно быть право самостоятельно выбирать врача и медицинскую организацию для проведения такой операции.
«Я этого письма не видел. Вопрос на комитете не обсуждался», — утверждает Леонид Огуль «Подъёму».
Напомним, утром 18 декабря появилась информация, что профильный комитет Госдумы решил якобы не одобрять законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Произошло это на фоне слов Путина на «итогах года» о правах женщин и его неодобрении политики запретов абортов. Официальных комментариев от Госдумы пока нет.
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