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Туск официально стал премьер-министром Польши
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Дональд Туск официально стал премьер-министром Польши.
Президент Дуда привел его к присяге, следует из трансляции канцелярии главы государства. Церемония проходит в президентском дворце.
Напомним, на этой неделе правительству Моравецкого сейм выразил вотум недоверия. Кандидатом на должность премьера был выбран Туск.
В октябре три оппозиционные партии в совокупности набрали более 53% голосов на парламентских выборах, «Гражданская коалиция» Туска получила 30,68% голосов.
Президент Дуда привел его к присяге, следует из трансляции канцелярии главы государства. Церемония проходит в президентском дворце.
Напомним, на этой неделе правительству Моравецкого сейм выразил вотум недоверия. Кандидатом на должность премьера был выбран Туск.
В октябре три оппозиционные партии в совокупности набрали более 53% голосов на парламентских выборах, «Гражданская коалиция» Туска получила 30,68% голосов.
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