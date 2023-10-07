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На выборах в Польше побеждает правящая партия, но у оппозиции есть шанс занять большинство кресел в парламенте

11.19 Понедельник, 16 октября 2023
Фото: Вечерние Ведомости
На парламентских выборах в Польше, которые прошли накануне, по предварительным данным, побеждает правящая консервативная партия Качиньского «Право и справедливость».

По данным к этому часу, она набрала 41,5% голосов, пишет Rzeczpospolita со ссылкой на экзитпол центра Ipsos.

Второе место на данный момент занимает оппозиционная «Гражданская коалиция» экс-премьера Дональда Туска (25,5%).

Далее следуют «Третий путь» (13,79%), «Новые Левые» (8,1%) и «Конфедерация» (7,43%).

Несмотря на предварительную победу правящей партии, объединенная оппозиция, набрав достаточное количество голосов, сможет бороться с партией власти за право сформировать правительство. Если три оппозиционных объединения «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Новые левые» сформируют коалицию, «они создадут большинство и захватят власть», пишет издание.

Ранее Дональд Туск уже заявил о победе объединенной демократической оппозиции. Качиньский в свою очередь после обнародования первых результатов заявил, что сейчас стоит вопрос, «можно ли будет превратить этот успех в новый срок у власти», он признал, что в партии «пока этого не знают».

Явка, предварительно, составила рекордные 72,9%.

Добавим, что официальные результаты ЦИК будут обнародованы в понедельник вечером.

Обновлено. По уточненным данным ЦИК к этому часу, «Право и справедливость» получает 41,14% голосов, «Гражданская коалиция» 25,45%, «Третий путь» 13,83%, «Новые левые» 8,01%, «Конфедерация» 7,46%.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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