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Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц
Фото: Вечерние Ведомости
Правительство РФ «концептуально» одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц.
В правительстве считают, что обнуление пошлин позволит сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен. Информацию подтвердили в аппарате первого вице-премьера Белоусова.
Сейчас, по данным Минэкономразвития, ввозная пошлина на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции. Сообщается, что льгота будет актуальна с 1 января по 30 июня 2024 года. Поставщики смогут ввезти в Россию 1,2 млрд штук яиц, уточняет издание.
Минсельхоз планирует, что импортные яйца будут поставлять из Турции, Азербайджана и «других близлежащих стран».
Между тем, участники рынка считают, что затраты на логистику не позволят сделать импортные яйца более доступными в сравнении с отечественными.
Напомним, в Совете Федерации считают, что яйца в России подешевеют только весной.
Ранее власти Белгородской области ограничили продажу яиц в одни руки из-за ажиотажа, который возник на фоне скачка цен.
В правительстве считают, что обнуление пошлин позволит сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца.
Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, который участвует в совещаниях Минпромторга и Минсельхоза по стабилизации цен. Информацию подтвердили в аппарате первого вице-премьера Белоусова.
Сейчас, по данным Минэкономразвития, ввозная пошлина на пищевое яйцо составляет 15% от стоимости продукции. Сообщается, что льгота будет актуальна с 1 января по 30 июня 2024 года. Поставщики смогут ввезти в Россию 1,2 млрд штук яиц, уточняет издание.
Минсельхоз планирует, что импортные яйца будут поставлять из Турции, Азербайджана и «других близлежащих стран».
Между тем, участники рынка считают, что затраты на логистику не позволят сделать импортные яйца более доступными в сравнении с отечественными.
Напомним, в Совете Федерации считают, что яйца в России подешевеют только весной.
Ранее власти Белгородской области ограничили продажу яиц в одни руки из-за ажиотажа, который возник на фоне скачка цен.
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