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Жители Белгорода приходят за яйцами целыми семьями из-за ограничений на продажу в одни руки
Цена на яйца в магазине Екатеринбурга 10.12.23 года. Фото: Вечерние Ведомости
Власти Белгородской области ограничили продажу яиц в одни руки из-за ажиотажа, который возник на фоне скачка цен.
Однако жители, которых местные чиновники называют «предприимчивыми», стали приходить за покупкой яиц целыми семьями.
Речь идет о еженедельных ярмарках в Белгороде, где яйца от производителей продают дешевле, чем в магазинах, без наценок (так как нет многих логистических цепочек, продавцы «не оплачивают местовые», производителям делают бесплатные ветеринарные документы).
В последнее время белгородцы «стали набирать яйца сотнями», пишет замгубернатора региона Юлия Щедрина в телеграм-канале, поэтому власти решили ввести ограничения, однако это не помогло и привело к длинным очередям.
«Для того, чтобы яйца достались абсолютно всем желающим, было принято решение продавать по 2 десятка в одни руки. Тогда предприимчивые граждане стали приходить буквально целыми семьями, чтобы купить максимальное количество яиц. Естественно, из-за наплыва людей стали образовываться длинные очереди», — пишет Щедрина.
Она обратилась к жителям с просьбой не создавать «искусственный ажиотаж». «Самообеспеченность региона яйцом составляет около 200%, ситуация стабильная. Яйца купили все, кто хотел, а по итогам дня яйцо ещё осталось, то есть дефицита предложения нет. Как нет и необходимости создавать искусственный ажиотаж», — утверждает замгубернатора.
Она попросила людей не беспокоиться, так как «яиц хватит всем» и добавила, что ярмарки будут проводиться еженедельно, по графику, до апреля 2024 года.
Напомним, на прошлой неделе Генеральная прокуратура РФ объявила о проверках в регионах, где средняя розничная цена на яйца за год увеличилась более чем на 40%.
Однако жители, которых местные чиновники называют «предприимчивыми», стали приходить за покупкой яиц целыми семьями.
Речь идет о еженедельных ярмарках в Белгороде, где яйца от производителей продают дешевле, чем в магазинах, без наценок (так как нет многих логистических цепочек, продавцы «не оплачивают местовые», производителям делают бесплатные ветеринарные документы).
В последнее время белгородцы «стали набирать яйца сотнями», пишет замгубернатора региона Юлия Щедрина в телеграм-канале, поэтому власти решили ввести ограничения, однако это не помогло и привело к длинным очередям.
«Для того, чтобы яйца достались абсолютно всем желающим, было принято решение продавать по 2 десятка в одни руки. Тогда предприимчивые граждане стали приходить буквально целыми семьями, чтобы купить максимальное количество яиц. Естественно, из-за наплыва людей стали образовываться длинные очереди», — пишет Щедрина.
Она обратилась к жителям с просьбой не создавать «искусственный ажиотаж». «Самообеспеченность региона яйцом составляет около 200%, ситуация стабильная. Яйца купили все, кто хотел, а по итогам дня яйцо ещё осталось, то есть дефицита предложения нет. Как нет и необходимости создавать искусственный ажиотаж», — утверждает замгубернатора.
Она попросила людей не беспокоиться, так как «яиц хватит всем» и добавила, что ярмарки будут проводиться еженедельно, по графику, до апреля 2024 года.
Напомним, на прошлой неделе Генеральная прокуратура РФ объявила о проверках в регионах, где средняя розничная цена на яйца за год увеличилась более чем на 40%.
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