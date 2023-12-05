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В Совете Федерации считают, что яйца в России подешевеют только весной
Фото: Вечерние Ведомости
Яйца в России могут подешеветь в начале весны при условии, что правительственные меры окажутся эффективными.
Такое мнение высказал сенатор, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин в интервью «Парламентской газете».
По мнению сенатора, на фоне возникшего «ажиотажа вокруг яиц» необходимо контролировать переменные затраты — расходы на топливо, содержание производственных мощностей, заработную плату и транспортировку.
«Сейчас наша задача — стимулировать производителей, нарастить само производство, создать условия для того, чтобы ажиотаж вокруг яиц можно было сгладить без повышения цен. С учетом того, что этой отрасли, как и любой другой, входящей в агропромышленный комплекс, свойственна определенная инерция, за один день это сделать, конечно, не получится», — считает сенатор.
Он предположил, что на решение проблемы уйдет два-три месяца плюс еще некоторое время на «адаптацию потребителя». Весной, по мнению Митина, можно наблюдать «некое снижение цены».
«Если стимулирующие меры, разработанные правительством, заработают и будут эффективными, то два-три месяца у нас на это уйдет. Ну и плюс примерно месяц на то, чтобы потребитель адаптировался. То есть где-то в начале весны мы уже можем некое снижение цены наблюдать», — сказал Митин.
Напомним, на этой неделе власти Белгородской области ограничили продажу яиц в одни руки из-за ажиотажа, который возник на фоне скачка цен. Однако жители, которых местные чиновники называют «предприимчивыми», стали приходить за покупкой яиц целыми семьями.
Такое мнение высказал сенатор, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Сергей Митин в интервью «Парламентской газете».
По мнению сенатора, на фоне возникшего «ажиотажа вокруг яиц» необходимо контролировать переменные затраты — расходы на топливо, содержание производственных мощностей, заработную плату и транспортировку.
«Сейчас наша задача — стимулировать производителей, нарастить само производство, создать условия для того, чтобы ажиотаж вокруг яиц можно было сгладить без повышения цен. С учетом того, что этой отрасли, как и любой другой, входящей в агропромышленный комплекс, свойственна определенная инерция, за один день это сделать, конечно, не получится», — считает сенатор.
Он предположил, что на решение проблемы уйдет два-три месяца плюс еще некоторое время на «адаптацию потребителя». Весной, по мнению Митина, можно наблюдать «некое снижение цены».
«Если стимулирующие меры, разработанные правительством, заработают и будут эффективными, то два-три месяца у нас на это уйдет. Ну и плюс примерно месяц на то, чтобы потребитель адаптировался. То есть где-то в начале весны мы уже можем некое снижение цены наблюдать», — сказал Митин.
Напомним, на этой неделе власти Белгородской области ограничили продажу яиц в одни руки из-за ажиотажа, который возник на фоне скачка цен. Однако жители, которых местные чиновники называют «предприимчивыми», стали приходить за покупкой яиц целыми семьями.
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