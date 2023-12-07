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Прокуратура: в самарской школе во время урока обрушился потолок
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В самарской школе во время урока обрушился потолок, прокуратура проводит проверку.
«Прокуратурой Октябрьского района г. Самары организована проверка по факту обрушения потолка в школе № 26. По предварительной информации, 11 декабря около 17:45 час. в одном из классов школы во время урока произошло обрушение конструкции навесного потолка», — сообщает ведомство во вторник.
Сейчас подрядная организация выполняет ремонтно-восстановительные работы.
О том, пострадали ли школьники, не сообщается. Прокуратура даст оценку действиям ответственных должностных лиц.
Добавим, что сегодня утром в Ивановской области возле школы пострадали пятеро учеников, они провалились в яму с кипятком и получили серьезные ожоги.
«Прокуратурой Октябрьского района г. Самары организована проверка по факту обрушения потолка в школе № 26. По предварительной информации, 11 декабря около 17:45 час. в одном из классов школы во время урока произошло обрушение конструкции навесного потолка», — сообщает ведомство во вторник.
Сейчас подрядная организация выполняет ремонтно-восстановительные работы.
О том, пострадали ли школьники, не сообщается. Прокуратура даст оценку действиям ответственных должностных лиц.
Добавим, что сегодня утром в Ивановской области возле школы пострадали пятеро учеников, они провалились в яму с кипятком и получили серьезные ожоги.
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