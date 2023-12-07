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СК: в Ивановской области возбудили дело после того, как школьники провалились в яму с кипятком
Фото: СК РФ
В Ивановской области возбудили дело после того, как школьники провалились в яму с кипятком.
В СК РФ уточнили, что пострадали пять детей. Провал грунта образовался возле школы.
«12 декабря в утреннее время возле школы на улице Пушкина в городе Южа пятеро несовершеннолетних, следовавших на уроки, провалились в образовавшийся из-за аварии трубопровода провал грунта возле люка. В результате падения школьники получили термические ожоги ног, им оказывается медицинская помощь», — сообщили в СК РФ.
Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
На месте работают следователи и криминалисты.
Ранее прокуратура объявила о проверке.
В СК РФ уточнили, что пострадали пять детей. Провал грунта образовался возле школы.
«12 декабря в утреннее время возле школы на улице Пушкина в городе Южа пятеро несовершеннолетних, следовавших на уроки, провалились в образовавшийся из-за аварии трубопровода провал грунта возле люка. В результате падения школьники получили термические ожоги ног, им оказывается медицинская помощь», — сообщили в СК РФ.
Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).
На месте работают следователи и криминалисты.
Ранее прокуратура объявила о проверке.
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