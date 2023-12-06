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Депутат ГД высказался о смертной казни, комментируя диверсии на железных дорогах
Фото: Вечерние Ведомости
Депутат ГД Андрей Гурулев («ЕР»), член комитета по обороне, заявил, что самая большая проблема в России — «внутренние враги».
Комментируя диверсии на железных дорогах, он высказался о смертной казни.
«У нас самая беда на сегодня <...> это те внутренние враги, которые есть. Сегодня более 70 случаев поджогов релейных шкафов на железных дорогах», — сказал депутат в эфире на «России-1» в программе Соловьева.
По словам депутата, под откос запустили «уже три состава» (два на БАМе, один в Рязанской области). Гурулев утверждает, что заказчики поджогов платят исполнителям через интернет «от 10 до 30 тысяч».
Он сказал, что обсудил ситуацию с «коллегами, которые в погонах ходят». «Говорю: мужики, ну, а вот как? Они говорят: очень просто. Посмотрите, как происходит в Республике Беларусь. Там, первое, — смертная казнь. Второе — там при попытке поджога релейного шкафа двоих просто на месте радостно завалили тут же», — сказал депутат (цитата по видео из эфира, которое размещено в телеграм-канале Гурулева).
Депутат добавил, что «сильно никуда не афишируя, сарафанное радио моментально все разнесло» по стране. «Больше поджогов релейных шкафов в Белоруссии нет. Проблема решена», — сказал Гурулев. Ведущий программы Соловьев прокомментировал это фразой: «Перенимать практики лучших».
Напомним, о проблеме смертной казни мы ранее разговаривали с бывшей зампредседателя Конституционного Суда Тамарой Морщаковой. Тогда она подчернкула, что государство не может распоряжаться жизнью человека. «Критерии для осуждения исторически меняются, ошибки при этом не исключены, предупреждать действительно преступное это объективно не может», — сказала Морщакова в интервью нашему изданию.
Комментируя диверсии на железных дорогах, он высказался о смертной казни.
«У нас самая беда на сегодня <...> это те внутренние враги, которые есть. Сегодня более 70 случаев поджогов релейных шкафов на железных дорогах», — сказал депутат в эфире на «России-1» в программе Соловьева.
По словам депутата, под откос запустили «уже три состава» (два на БАМе, один в Рязанской области). Гурулев утверждает, что заказчики поджогов платят исполнителям через интернет «от 10 до 30 тысяч».
Он сказал, что обсудил ситуацию с «коллегами, которые в погонах ходят». «Говорю: мужики, ну, а вот как? Они говорят: очень просто. Посмотрите, как происходит в Республике Беларусь. Там, первое, — смертная казнь. Второе — там при попытке поджога релейного шкафа двоих просто на месте радостно завалили тут же», — сказал депутат (цитата по видео из эфира, которое размещено в телеграм-канале Гурулева).
Депутат добавил, что «сильно никуда не афишируя, сарафанное радио моментально все разнесло» по стране. «Больше поджогов релейных шкафов в Белоруссии нет. Проблема решена», — сказал Гурулев. Ведущий программы Соловьев прокомментировал это фразой: «Перенимать практики лучших».
Напомним, о проблеме смертной казни мы ранее разговаривали с бывшей зампредседателя Конституционного Суда Тамарой Морщаковой. Тогда она подчернкула, что государство не может распоряжаться жизнью человека. «Критерии для осуждения исторически меняются, ошибки при этом не исключены, предупреждать действительно преступное это объективно не может», — сказала Морщакова в интервью нашему изданию.
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