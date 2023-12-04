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Путин заявил, что будет участвовать в президентских выборах
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Путин заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году.
О выдвижении он сказал подполковнику Артему Жоге после награждения военных в Георгиевском зале в пятницу, пишет ряд госСМИ.
По информации РИА Новости, «соответствующая просьба» прозвучала во время неформального общения Путина с участниками церемонии награждения.
Публично о своем выдвижении Путин пока не заявлял.
В пятницу в ЦИК заявили, что голосование на выборах президента России будет проходить в течение трех дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года.
О выдвижении он сказал подполковнику Артему Жоге после награждения военных в Георгиевском зале в пятницу, пишет ряд госСМИ.
По информации РИА Новости, «соответствующая просьба» прозвучала во время неформального общения Путина с участниками церемонии награждения.
Публично о своем выдвижении Путин пока не заявлял.
В пятницу в ЦИК заявили, что голосование на выборах президента России будет проходить в течение трех дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года.
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