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Голосование на выборах президента РФ впервые будет проходить в течение трех дней
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Голосование на выборах президента РФ впервые будет проходить в течение трех дней.
«Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трех дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Такое решение сегодня приняла ЦИК России», — говорится в сообщении Центризбиркома.
По словам Эллы Памфиловой, голосование в течение трех дней «пришлось по душе» россиянам и «становится традиционным».
«Впервые оно применялось во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ», — считает Памфилова.
Она ссылается на социологические опросы ВЦИОМ, согласно которым, как сообщается, «удобство голосования в течение трех дней признали 74% россиян».
Кроме того, по словам Памфиловой, гражданам предоставят «дополнительные возможности для реализации избирательных прав». Так, для избирателей, проживающих в населенных пунктах, где нет помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, будут организованы так называемые передвижные пункты голосования (ППГ).
«Речь идет о небольших поселках, где остались люди пожилые, к которым только летом приезжают родственники, где не очень хорошие дороги, редко ходит муниципальный транспорт <...> Эта форма голосования очень востребована и важна. Мы тут не гонимся за массовостью, этих людей не так много, но они для нас не менее важны, чем избиратели, которые проживают в более комфортных условиях», — сказала Памфилова.
Она подчеркнула, что при этом на голосовании обязательно должны присутствовать наблюдатели.
«Голосование на выборах президента России будет проходить в течение трех дней подряд: 15, 16 и 17 марта 2024 года. Такое решение сегодня приняла ЦИК России», — говорится в сообщении Центризбиркома.
По словам Эллы Памфиловой, голосование в течение трех дней «пришлось по душе» россиянам и «становится традиционным».
«Впервые оно применялось во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ», — считает Памфилова.
Она ссылается на социологические опросы ВЦИОМ, согласно которым, как сообщается, «удобство голосования в течение трех дней признали 74% россиян».
Кроме того, по словам Памфиловой, гражданам предоставят «дополнительные возможности для реализации избирательных прав». Так, для избирателей, проживающих в населенных пунктах, где нет помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, будут организованы так называемые передвижные пункты голосования (ППГ).
«Речь идет о небольших поселках, где остались люди пожилые, к которым только летом приезжают родственники, где не очень хорошие дороги, редко ходит муниципальный транспорт <...> Эта форма голосования очень востребована и важна. Мы тут не гонимся за массовостью, этих людей не так много, но они для нас не менее важны, чем избиратели, которые проживают в более комфортных условиях», — сказала Памфилова.
Она подчеркнула, что при этом на голосовании обязательно должны присутствовать наблюдатели.
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