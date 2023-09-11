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Во Владивостоке суд рассмотрит иск о сносе памятника Солженицыну
Фото: Вечерние Ведомости
Житель Тынды через суд требует от властей демонтировать памятник Солженицыну во Владивостоке. Он аргументирует это тем, что Солженицын — «спорная фигура в современной России».
Об этом сообщается в официальном канале судебной системы Приморского края.
«Административное исковое заявление жителя Тынды, который просит демонтировать установленную во Владивостоке скульптуру Солженицыну А.И., принято к производству. Подготовка к судебному разбирательству назначена на 05.10.2023», — говорится в релизе.
Ранее в пресс-службе сообщили о регистрации административного иска к администрации Владивостока, Управлению градостроительства и архитектуры администрации города, а также в городской Думе.
«Административным истцом заявлены требования о признании незаконной установки изображения Солженицыну А.И., как малой архитектурной формы, возложении на администрацию г.Владивостока обязанности произвести демонтаж скульптуры. В обоснование требований административный истец указывает на то, что Солженицын А.И. – спорная фигура в современной России», — отметили в суде.
Добавим, что бронзовая скульптура была установлена на Корабельной набережной Владивостока в 2015 году.
Об этом сообщается в официальном канале судебной системы Приморского края.
«Административное исковое заявление жителя Тынды, который просит демонтировать установленную во Владивостоке скульптуру Солженицыну А.И., принято к производству. Подготовка к судебному разбирательству назначена на 05.10.2023», — говорится в релизе.
Ранее в пресс-службе сообщили о регистрации административного иска к администрации Владивостока, Управлению градостроительства и архитектуры администрации города, а также в городской Думе.
«Административным истцом заявлены требования о признании незаконной установки изображения Солженицыну А.И., как малой архитектурной формы, возложении на администрацию г.Владивостока обязанности произвести демонтаж скульптуры. В обоснование требований административный истец указывает на то, что Солженицын А.И. – спорная фигура в современной России», — отметили в суде.
Добавим, что бронзовая скульптура была установлена на Корабельной набережной Владивостока в 2015 году.
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