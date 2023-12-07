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SHOT: на отца стрелявшей в гимназии девочки возбудили уголовное дело
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
На отца школьницы, которая открыла стрельбу по одноклассникам в брянской гимназии, возбудили уголовное дело по статье о небрежном хранении огнестрельного оружия.
Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник. Официальной информации от СК об этом пока нет.
Накануне в СК РФ заявили, что 14-летняя ученица принесла в школу помповое ружье.
Ряд СМИ в пятницу сообщили о задержании 53-летнего отца девочки. Также сообщается, что задержаны директор и сотрудница частной охранной организации.
В четверг в СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».
Об этом пишет телеграм-канал SHOT со ссылкой на источник. Официальной информации от СК об этом пока нет.
Накануне в СК РФ заявили, что 14-летняя ученица принесла в школу помповое ружье.
Ряд СМИ в пятницу сообщили о задержании 53-летнего отца девочки. Также сообщается, что задержаны директор и сотрудница частной охранной организации.
В четверг в СК сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».
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