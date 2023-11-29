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В Брянске после стрельбы в гимназии задержаны директор и сотрудница охранной организации
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Брянске после стрельбы в гимназии задержаны гендиректор и сотрудница частной охранной организации.
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники. РИА Новости пишут, что помимо директора и охранника задержан также отец стрелявшей девочки. Официальных комментариев от СК пока нет.
По данным SHOT, организация получала от школы 100 тысяч рублей в месяц за услуги охраны. Сообщается, что на входе в школу не работали рамки металлоискателя.
По последней информации, двоих пострадавших при стрельбе детей доставили в Москву вертолетом Ми-8 МЧС. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще трое пострадавших находятся на лечении в брянских больницах, состоянии детей оценивается как средней степени тяжести.
Стрельба в гимназии произошла накануне. Школьница пронесла в здание оружие и открыла стрельбу по одноклассникам. Погибли двое детей, в том числе сама стрелявшая. Пятеро пострадали. По одной из версий, причиной мог стать буллинг. После ЧП в Госдуме предложили законодательно закрепить определение понятия «травля».
Об этом сообщает телеграм-канал SHOT со ссылкой на источники. РИА Новости пишут, что помимо директора и охранника задержан также отец стрелявшей девочки. Официальных комментариев от СК пока нет.
По данным SHOT, организация получала от школы 100 тысяч рублей в месяц за услуги охраны. Сообщается, что на входе в школу не работали рамки металлоискателя.
По последней информации, двоих пострадавших при стрельбе детей доставили в Москву вертолетом Ми-8 МЧС. Их состояние оценивается как тяжелое. Еще трое пострадавших находятся на лечении в брянских больницах, состоянии детей оценивается как средней степени тяжести.
Стрельба в гимназии произошла накануне. Школьница пронесла в здание оружие и открыла стрельбу по одноклассникам. Погибли двое детей, в том числе сама стрелявшая. Пятеро пострадали. По одной из версий, причиной мог стать буллинг. После ЧП в Госдуме предложили законодательно закрепить определение понятия «травля».
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