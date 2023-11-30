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Губернатор прокомментировал стрельбу в гимназии Брянска
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Губернатор Богомаз прокомментировал стрельбу в школе Брянска.
«Страшная трагедия произошла сегодня в гимназии №5 г. Брянска. Одна из учениц пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие. Двое детей погибли, одна из них — стрелявшая девочка. Ранены пятеро детей, у двоих ранения лёгкой степени тяжести, у троих — средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь», — написал глава региона.
По его словам, власти вместе с правоохранительными органами выясняют обстоятельства, «при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие».
«Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь», — добавил Богомаз.
По официальным данным СК РФ, 14-летняя ученица принесла в школу помповое ружье.
«Страшная трагедия произошла сегодня в гимназии №5 г. Брянска. Одна из учениц пронесла в учебное заведение огнестрельное оружие. Двое детей погибли, одна из них — стрелявшая девочка. Ранены пятеро детей, у двоих ранения лёгкой степени тяжести, у троих — средней, все доставлены в детскую областную больницу, им оказывается необходимая помощь», — написал глава региона.
По его словам, власти вместе с правоохранительными органами выясняют обстоятельства, «при которых ученица смогла достать и пронести в школу оружие».
«Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь», — добавил Богомаз.
По официальным данным СК РФ, 14-летняя ученица принесла в школу помповое ружье.
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