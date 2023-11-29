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СК: при стрельбе в брянской гимназии погибли два человека, пятеро пострадали
Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна
При стрельбе в брянской гимназии погибли два человека, пятеро пострадали.
По официальным данным СК РФ, 14-летняя ученица принесла в школу помповое ружье.
«По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников. В результате произошедшего двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение», — сообщает СК РФ.
СК возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Мотивы стрелявшей устанавливаются.
Депутат ГД Хинштейн опубликовал в телеграм-канале фото оружия. По его информации, 14-летняя школьница пронесла в школу охотничье ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Оружие было спрятано в тубусе. Школьница, по его данным, совершила самоубийство.
В Минздраве сообщили, что одному из госпитализированных проводится операция. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
По официальным данным СК РФ, 14-летняя ученица принесла в школу помповое ружье.
«По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников. В результате произошедшего двое погибли (одна из них стрелявшая), пятеро пострадавших, в настоящее время они доставлены в медицинское учреждение», — сообщает СК РФ.
СК возбудил уголовное дело. На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Мотивы стрелявшей устанавливаются.
Депутат ГД Хинштейн опубликовал в телеграм-канале фото оружия. По его информации, 14-летняя школьница пронесла в школу охотничье ружье «Бекас-3», принадлежащее ее отцу. Оружие было спрятано в тубусе. Школьница, по его данным, совершила самоубийство.
В Минздраве сообщили, что одному из госпитализированных проводится операция. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.
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