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Устроившая стрельбу в брянской гимназии восьмиклассница покончила с собой
В официальном сообщении от полиции Брянска указано, что девушка, которая устроила стрельбу в гимназии Брянска, покончила с собой.
«По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали три человека. После этого девушка покончила с собой», – указано в официальном сообщении МВД.
Напомним, подросток принесла огнестрельное оружие в школу сегодня и устроила стрельбу. Пока, по официальным сообщениям, пострадали три человека.
«По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали три человека. После этого девушка покончила с собой», – указано в официальном сообщении МВД.
Напомним, подросток принесла огнестрельное оружие в школу сегодня и устроила стрельбу. Пока, по официальным сообщениям, пострадали три человека.
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