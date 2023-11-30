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Школьница устроила стрельбу в гимназии Брянска
Фото: ВВ
Ученица восьмого класса гимназии в Брянске совершила стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
По предварительным данным, девочка принесла с собой огнестрельное оружие.
По пока неподтвержденным данным, три человека ранены, а девочка погибла.
По предварительным данным, девочка принесла с собой огнестрельное оружие.
По пока неподтвержденным данным, три человека ранены, а девочка погибла.
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