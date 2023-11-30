Школьница устроила стрельбу в гимназии Брянска

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Ученица восьмого класса гимназии в Брянске совершила стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.По предварительным данным, девочка принесла с собой огнестрельное оружие.По пока неподтвержденным данным, три человека ранены, а девочка погибла.