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Детский омбудсмен Татарстана просит Роскомнадзор проверить сериал «Слово пацана»
Фото: Юлия Кольтенберг/Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам ребенка Татарстана Ирина Волынец обратилась в Роскомнадзор с просьбой проверить сериал «Слово пацана: кровь на асфальте».
По ее мнению, фильм стал «романтизацией бандитизма и оправданием "казанского феномена"». Омбудсмен считает, что сериал формирует «ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи».
Ссылку на новость о своей жалобе в РКН Волынец опубликовала в телеграм-канале. Там отмечается, что омбудсмен просит проверить фильм «на соответствие традиционным ценностям».
Добавим, что Волынец уже не первый раз просит проверить этот сериал. Еще на стадии кинопроб омбудсмен критиковала проект и выступала с требованием не допустить съемки. «Как детский омбудсмен Татарстана я попросила прокурора республики Илдуса Нафикова проверить законность участия подростков в проекте, и уже весной сериал пропал с радаров. Можно было подумать, что все кончено, но нет. В конце ноября вдруг открылся новый кастинг для сериала о «"пацанах" и девчонках, живущих в бурлящем Татарстане в поздние годы Советского Союза» <...> Держим руку на пульсе, чтобы не допустить съёмки фильмов, романтизирующих деструктивные сообщества», — писала в январе Волынец.
По ее словам, были приложены все усилия «для прекращения этого противозаконного начинания».
Между тем, премьера сериала о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов состоялась 9 ноября в онлайн-кинотеатрах. В начале ноября Волынец обратилась в комитет ГД по вопросам семьи и призвала запретить сериал.
Ранее омбудсмен напомнила, что ещё в 2021 году официально предлагала «ввести уголовную ответственность за героизацию преступников и преступлений».
По ее мнению, фильм стал «романтизацией бандитизма и оправданием "казанского феномена"». Омбудсмен считает, что сериал формирует «ложные представления о криминальном мире в глазах молодежи».
Ссылку на новость о своей жалобе в РКН Волынец опубликовала в телеграм-канале. Там отмечается, что омбудсмен просит проверить фильм «на соответствие традиционным ценностям».
Добавим, что Волынец уже не первый раз просит проверить этот сериал. Еще на стадии кинопроб омбудсмен критиковала проект и выступала с требованием не допустить съемки. «Как детский омбудсмен Татарстана я попросила прокурора республики Илдуса Нафикова проверить законность участия подростков в проекте, и уже весной сериал пропал с радаров. Можно было подумать, что все кончено, но нет. В конце ноября вдруг открылся новый кастинг для сериала о «"пацанах" и девчонках, живущих в бурлящем Татарстане в поздние годы Советского Союза» <...> Держим руку на пульсе, чтобы не допустить съёмки фильмов, романтизирующих деструктивные сообщества», — писала в январе Волынец.
По ее словам, были приложены все усилия «для прекращения этого противозаконного начинания».
Между тем, премьера сериала о молодежных группировках Казани конца 1980-х годов состоялась 9 ноября в онлайн-кинотеатрах. В начале ноября Волынец обратилась в комитет ГД по вопросам семьи и призвала запретить сериал.
Ранее омбудсмен напомнила, что ещё в 2021 году официально предлагала «ввести уголовную ответственность за героизацию преступников и преступлений».
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