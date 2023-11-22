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В ГД внесли поправку, которая запрещает телефоны в школах даже в образовательных целях
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуму внесли поправку, по которой запрещается использование телефонов в школах даже в образовательных целях.
Напомним, 16 ноября депутаты приняли в первом чтении законопроект, который вносит изменения в ФЗ «Об образовании», речь в частности о запрете телефонов на уроках. Между тем, были предусмотрены исключения. До предложенных поправок предполагалось, что телефоны на уроках разрешат использовать в образовательных целях.
«Во время их проведения (уроков — прим. ред.) использование средств связи для обучающихся не допускается. Исключение составят предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации», — следует из пояснительной записки к проекту.
Однако тогда спикер Володин заявил, что к проекту будут предложены поправки, по которым предусмотрен запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, «без каких-либо других оговорок».
Так, в тексте предложенной поправки теперь говорится: «Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность», цитату приводят РИА Новости (в думскую базу поправки пока не внесены).
По данным агентства, авторами поправки выступили депутаты ГД во главе со спикером Володиным и главами всех думских фракций.
Напомним, принятый в первом чтении законопроект вызвал резкую критику, в том числе в родительском сообществе. Многие обращали внимание на то, что теперь конфликтные ситуации, которые нередко возникают во время уроков между учителями и учениками, могут остаться без должного внимания правоохранителей, так как раньше подобные конфликты попадали на видео мобильных телефонов, а затем в соцсети и СМИ.
Добавим, что в пояснении к законопроекту подчеркивается, что его цель — «повышение авторитета педагогической профессии», а также усиление дисциплины на уроках. «Законопроектом усиливается главенствующая роль педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации», — следует из документа.
Напомним, 16 ноября депутаты приняли в первом чтении законопроект, который вносит изменения в ФЗ «Об образовании», речь в частности о запрете телефонов на уроках. Между тем, были предусмотрены исключения. До предложенных поправок предполагалось, что телефоны на уроках разрешат использовать в образовательных целях.
«Во время их проведения (уроков — прим. ред.) использование средств связи для обучающихся не допускается. Исключение составят предусмотренные образовательной программой случаи, в которых непосредственно следует обращаться к электронным ресурсам, а также ситуации, связанные с возникновением опасности жизни или здоровью обучающихся, работников образовательной организации», — следует из пояснительной записки к проекту.
Однако тогда спикер Володин заявил, что к проекту будут предложены поправки, по которым предусмотрен запрет телефонов на уроках, кроме экстренных случаев, «без каких-либо других оговорок».
Так, в тексте предложенной поправки теперь говорится: «Не использовать средства подвижной радиотелефонной связи во время проведения учебных занятий при освоении общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, за исключением случаев возникновения угрозы жизни и здоровью обучающихся, работников организации, осуществляющей образовательную деятельность», цитату приводят РИА Новости (в думскую базу поправки пока не внесены).
По данным агентства, авторами поправки выступили депутаты ГД во главе со спикером Володиным и главами всех думских фракций.
Напомним, принятый в первом чтении законопроект вызвал резкую критику, в том числе в родительском сообществе. Многие обращали внимание на то, что теперь конфликтные ситуации, которые нередко возникают во время уроков между учителями и учениками, могут остаться без должного внимания правоохранителей, так как раньше подобные конфликты попадали на видео мобильных телефонов, а затем в соцсети и СМИ.
Добавим, что в пояснении к законопроекту подчеркивается, что его цель — «повышение авторитета педагогической профессии», а также усиление дисциплины на уроках. «Законопроектом усиливается главенствующая роль педагога в процессе обучения и воспитания в образовательной организации», — следует из документа.
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