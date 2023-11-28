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Законопроект о запрете абортов в частных клиниках планируют внести в ГД весной
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Законопроект, который запрещает проводить аборты частным клиникам в РФ, находится в разработке.
Кроме того, законодательно планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности, пишут РИА Новости со ссылкой на источник.
Проект закона планируют внести в ГД в весеннюю сессию.
Напомним, на этой неделе спикер Совета Федерации Матвиенко высказалась об ограничениях абортов. «Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не смогут решить эту проблему <...> У нас уже есть опыт, который закончился печальными последствиями. Это нелегальный рынок услуг, <…> это рост женской смертности и так далее. Точно по такому пути мы не пойдем», — сказала Матвиенко.
Добавим, что на фоне ограничений абортов, которые вводят регионы РФ и обсуждают на всех уровнях власти, в Госдуме также разрабатывают законопроект «об оскорблении чувств женщин».
По данным депутата ГД Даванкова, в России уже 11 регионов ввели разного рода ограничения на аборты. «Я хотел бы обратиться к другим коллегам, к другим губернаторам: пожалуйста, остановитесь, хватит. Уже 11 регионов ввели и этого достаточно, чтобы взять следующий год и проанализировать, насколько эти меры работают и работают ли вообще», — отметил накануне вице-спикер Госдумы.
Кроме того, законодательно планируется сократить срок, при котором возможно прерывание беременности, пишут РИА Новости со ссылкой на источник.
Проект закона планируют внести в ГД в весеннюю сессию.
Напомним, на этой неделе спикер Совета Федерации Матвиенко высказалась об ограничениях абортов. «Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не смогут решить эту проблему <...> У нас уже есть опыт, который закончился печальными последствиями. Это нелегальный рынок услуг, <…> это рост женской смертности и так далее. Точно по такому пути мы не пойдем», — сказала Матвиенко.
Добавим, что на фоне ограничений абортов, которые вводят регионы РФ и обсуждают на всех уровнях власти, в Госдуме также разрабатывают законопроект «об оскорблении чувств женщин».
По данным депутата ГД Даванкова, в России уже 11 регионов ввели разного рода ограничения на аборты. «Я хотел бы обратиться к другим коллегам, к другим губернаторам: пожалуйста, остановитесь, хватит. Уже 11 регионов ввели и этого достаточно, чтобы взять следующий год и проанализировать, насколько эти меры работают и работают ли вообще», — отметил накануне вице-спикер Госдумы.
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