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Матвиенко: запреты и криминализация не решат проблему абортов
Фото: kremlin.ru/CC BY 3.0
Спикер Совета Федерации Матвиенко высказалась об абортах и связанных с ними ограничениях, которые в последнее время вводят и предлагают в разных регионах, а также обсуждают на федеральном уровне.
По ее словам, запреты и криминализация законов в этой сфере не помогут решить проблему.
«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не смогут решить эту проблему», — сказала Матвиенко (цитата по РИА Новости).
По ее словам, в обществе существует «нездоровый накал», некоторые предложения «даже комментировать не хочется», а провокационные заявления звучат в том числе от статусных людей.
«У нас уже есть опыт, который закончился печальными последствиями. Это нелегальный рынок услуг, <…> это рост женской смертности и так далее. Точно по такому пути мы не пойдем», — сказала Матвиенко.
По ее мнению, Россия движется к тому, что аборты «будут делаться только в случае насилия какого-то над женщинами, либо по медицинским показаниям».
Добавим, ранее зампредседателя ГД Петр Толстой предложил вместо штрафов «за склонение к абортам» материально поощрять врачей, которые отговорили женщин от такого решения, пишет «Парламентская газета».
«Пусть врач, который отговорил женщину от аборта, получает премию в 20-30 тысяч рублей. Это будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей, чем угроза быть оштрафованным», — заявил Петр Толстой.
По ее словам, запреты и криминализация законов в этой сфере не помогут решить проблему.
«Я абсолютно уверена, что никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не смогут решить эту проблему», — сказала Матвиенко (цитата по РИА Новости).
По ее словам, в обществе существует «нездоровый накал», некоторые предложения «даже комментировать не хочется», а провокационные заявления звучат в том числе от статусных людей.
«У нас уже есть опыт, который закончился печальными последствиями. Это нелегальный рынок услуг, <…> это рост женской смертности и так далее. Точно по такому пути мы не пойдем», — сказала Матвиенко.
По ее мнению, Россия движется к тому, что аборты «будут делаться только в случае насилия какого-то над женщинами, либо по медицинским показаниям».
Добавим, ранее зампредседателя ГД Петр Толстой предложил вместо штрафов «за склонение к абортам» материально поощрять врачей, которые отговорили женщин от такого решения, пишет «Парламентская газета».
«Пусть врач, который отговорил женщину от аборта, получает премию в 20-30 тысяч рублей. Это будет лучшим стимулом спасти жизни нерожденных детей, чем угроза быть оштрафованным», — заявил Петр Толстой.
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