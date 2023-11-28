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В Госдуме предложили ввести налог на бездетность только для богатых
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР) оценил предложение коллеги ввести (а точнее вернуть) в России налог на бездетность.
По мнению Селезнева, эта инициатива «ожидаема», но для начала необходимо просчитать все риски для экономики и граждан.
«Конечно, обосновать в современной России необходимость и даже некую социальную справедливость такого налога, при желании, достаточно легко, вот только, прежде, чем вводить его, стоит просчитать возможные разрушительные для общества и экономики последствия. Как минимум, заработная плата снова устремится в тень, бездетные женщины перестанут стремиться создавать семью, нарождающийся патриотизм, способствующий деторождению, может замедлиться», — считает депутат.
При этом, рассуждая о рисках, он предложил ввести такой налог для определенной группы граждан.
«Одно предложение у меня есть: коль скоро десятилетиями не вводят прогрессивную шкалу на доходы действительно богатых граждан, возможно, будет полезно именно на эту группу распространить налог на бездетность. Ведь именно у богатых есть все возможности для того, чтобы материально сполна обеспечить многодетную семью», — заявил депутат.
Напомним, в ноябре Селезнев раскритиковал заявление коллеги о том, что для большинства россиян рождение ребёнка — это «билет в бедность», а второй ребёнок — «билет в нищету».
Кроме того, ранее парламентарий предлагал оригинальный (с его слов) способ повысить рождаемость в России за счет «сделки» с осужденными женщинами.
Напомним, депутат ГД Евгений Федоров («ЕР»), член комитета по бюджету и налогам, допустил введение в России налога на бездетность. По его словам, «это не наказание — это способ решения проблемы».
По мнению Селезнева, эта инициатива «ожидаема», но для начала необходимо просчитать все риски для экономики и граждан.
«Конечно, обосновать в современной России необходимость и даже некую социальную справедливость такого налога, при желании, достаточно легко, вот только, прежде, чем вводить его, стоит просчитать возможные разрушительные для общества и экономики последствия. Как минимум, заработная плата снова устремится в тень, бездетные женщины перестанут стремиться создавать семью, нарождающийся патриотизм, способствующий деторождению, может замедлиться», — считает депутат.
При этом, рассуждая о рисках, он предложил ввести такой налог для определенной группы граждан.
«Одно предложение у меня есть: коль скоро десятилетиями не вводят прогрессивную шкалу на доходы действительно богатых граждан, возможно, будет полезно именно на эту группу распространить налог на бездетность. Ведь именно у богатых есть все возможности для того, чтобы материально сполна обеспечить многодетную семью», — заявил депутат.
Напомним, в ноябре Селезнев раскритиковал заявление коллеги о том, что для большинства россиян рождение ребёнка — это «билет в бедность», а второй ребёнок — «билет в нищету».
Кроме того, ранее парламентарий предлагал оригинальный (с его слов) способ повысить рождаемость в России за счет «сделки» с осужденными женщинами.
Напомним, депутат ГД Евгений Федоров («ЕР»), член комитета по бюджету и налогам, допустил введение в России налога на бездетность. По его словам, «это не наказание — это способ решения проблемы».
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