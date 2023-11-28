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Депутат ГД допустил введение налога на бездетность в России
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Депутат ГД Евгений Федоров («ЕР»), член комитета по бюджету и налогам, допустил введение в России так называемого налога на бездетность.
По его словам, «это не наказание — это способ решения проблемы».
«Сам по себе налог на бездетность, как он был в Советском Союзе, — это было неплохо, но в той концепции, которая была в Советском Союзе. Мы исходим из того, как эксперты, что всё-таки мы вернёмся к русскому типу исторического государственного строительства защитно-оборонительного и идентичности через русскую многонациональность», — сказал депутат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
При этом он считает, что под демографией следует понимать «в принципе процедуру обрусения», а русские, по его словам, — это «культурно-историческая общность, частью которой является этническая».
«Нам надо понимать под демографией не только рождение детей, но и в принципе процедуру обрусения, то есть формирование народа в силу миграционных потоков, естественно русских, и в силу увеличения численности населения, прирост по всем параметрам, а не только через механизм рождения ребёнка», — заявил депутат.
Он считает, что «внутри этой концепции» надо стимулировать рождение детей, в том числе через материнский капитал. «Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо. Если денег будет хватать без этого, то не надо. Это не наказание — это способ решения проблемы», — сказал он.
Добавим, в России в последнее время на всех уровнях власти звучат самые разные предложения о том, как увеличить рождаемость. Так, на федеральном уровне прорабатываются инициативы регионов, которые касаются ограничения абортов, заявили на прошлой неделе в Госдуме.
Также стало известно, что в России планируют ввести диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья населения.
По его словам, «это не наказание — это способ решения проблемы».
«Сам по себе налог на бездетность, как он был в Советском Союзе, — это было неплохо, но в той концепции, которая была в Советском Союзе. Мы исходим из того, как эксперты, что всё-таки мы вернёмся к русскому типу исторического государственного строительства защитно-оборонительного и идентичности через русскую многонациональность», — сказал депутат в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
При этом он считает, что под демографией следует понимать «в принципе процедуру обрусения», а русские, по его словам, — это «культурно-историческая общность, частью которой является этническая».
«Нам надо понимать под демографией не только рождение детей, но и в принципе процедуру обрусения, то есть формирование народа в силу миграционных потоков, естественно русских, и в силу увеличения численности населения, прирост по всем параметрам, а не только через механизм рождения ребёнка», — заявил депутат.
Он считает, что «внутри этой концепции» надо стимулировать рождение детей, в том числе через материнский капитал. «Надо ли вводить налог для этого? Если денег будет не хватать для этих проектов, надо. Если денег будет хватать без этого, то не надо. Это не наказание — это способ решения проблемы», — сказал он.
Добавим, в России в последнее время на всех уровнях власти звучат самые разные предложения о том, как увеличить рождаемость. Так, на федеральном уровне прорабатываются инициативы регионов, которые касаются ограничения абортов, заявили на прошлой неделе в Госдуме.
Также стало известно, что в России планируют ввести диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья населения.
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