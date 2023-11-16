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В ГД предложили повышать рождаемость за счет «сделки» с осужденными женщинами
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуме придумали очередной способ повысить рождаемость в России.
Для этого предлагается привлекать осужденных женщин. Их предлагают отпускать из тюрем на волю для рождения детей. Если женщина во время этого «отпуска» рожает ребенка, то ее оставшийся срок аннулируют. С такой инициативой выступил депутат, первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (фракция ЛДПР).
«В российских тюрьмах находится порядка 45 тысяч женщин, большая часть которых сидит по нетяжким, часто экономическим статьям. Многие из этих женщин способны родить детей. Государство может предложить и им своеобразную сделку, при которой женщине прерывается срок отбывания наказания и в случае, если она за время такого "отпуска" родила, остаток срока аннулируется», — написал депутат, комментируя «палочную мотивацию» в вопросе повышения рождаемости.
По его мнению, такой подход позволит решить демографическую и социально-гуманитарную проблемы, в том числе позволит женщине «встать на наивысший путь исправления». «Если государство и общество ставит наивысшей целью и предназначением женщины создание семьи и рождение детей, то мы просто обязаны дать возможность каждой из тех, кто оступился, совершив бытовое преступление или мелкую кражу, встать именно на наивысший, а не просто формальный путь исправления», — пишет депутат.
Он приводит в пример осужденных мужчин, которым дали возможность «наивысшего искупления» в боевых действиях. По его словам, «женщина может и должна не отдавать собственную жизнь, а дарить новую своим детям».
«Думаю, многие женщины, выйдя в такой "отпуск" на свободу, в стремлении выполнить само "задание" полученного отпуска, не только родят детишек, но и постараются создать крепкую семью. Познав сложности жизни, они могут стать прекрасными мамами и верными женами для своих мужчин», — рассуждает депутат.
Добавим, что накануне он раскритиковал инициативу ввести уголовное наказание за «склонение к аборту». С таким предложением выступили в Совете Федерации.
«Инициатива сенатора Ковитиди, призывающей к введению уголовной ответственности за склонение женщины к аборту, весьма сомнительная. Если это будет касаться, например, мужей, то при такой перспективе вероятного результата решения одного из важнейших семейных вопросов многие мужчины просто перестанут создавать семьи. В результате, станет меньше как семей, так и детей», — считает депутат.
По его словам, при такой логике «следующей мерой должна стать автоматическая уголовная ответственность за аборт самой женщины, принявшей такое решение».
Ранее в нескольких регионах РФ ввели административную ответственность за «склонение к аборту».
Для этого предлагается привлекать осужденных женщин. Их предлагают отпускать из тюрем на волю для рождения детей. Если женщина во время этого «отпуска» рожает ребенка, то ее оставшийся срок аннулируют. С такой инициативой выступил депутат, первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (фракция ЛДПР).
«В российских тюрьмах находится порядка 45 тысяч женщин, большая часть которых сидит по нетяжким, часто экономическим статьям. Многие из этих женщин способны родить детей. Государство может предложить и им своеобразную сделку, при которой женщине прерывается срок отбывания наказания и в случае, если она за время такого "отпуска" родила, остаток срока аннулируется», — написал депутат, комментируя «палочную мотивацию» в вопросе повышения рождаемости.
По его мнению, такой подход позволит решить демографическую и социально-гуманитарную проблемы, в том числе позволит женщине «встать на наивысший путь исправления». «Если государство и общество ставит наивысшей целью и предназначением женщины создание семьи и рождение детей, то мы просто обязаны дать возможность каждой из тех, кто оступился, совершив бытовое преступление или мелкую кражу, встать именно на наивысший, а не просто формальный путь исправления», — пишет депутат.
Он приводит в пример осужденных мужчин, которым дали возможность «наивысшего искупления» в боевых действиях. По его словам, «женщина может и должна не отдавать собственную жизнь, а дарить новую своим детям».
«Думаю, многие женщины, выйдя в такой "отпуск" на свободу, в стремлении выполнить само "задание" полученного отпуска, не только родят детишек, но и постараются создать крепкую семью. Познав сложности жизни, они могут стать прекрасными мамами и верными женами для своих мужчин», — рассуждает депутат.
Добавим, что накануне он раскритиковал инициативу ввести уголовное наказание за «склонение к аборту». С таким предложением выступили в Совете Федерации.
«Инициатива сенатора Ковитиди, призывающей к введению уголовной ответственности за склонение женщины к аборту, весьма сомнительная. Если это будет касаться, например, мужей, то при такой перспективе вероятного результата решения одного из важнейших семейных вопросов многие мужчины просто перестанут создавать семьи. В результате, станет меньше как семей, так и детей», — считает депутат.
По его словам, при такой логике «следующей мерой должна стать автоматическая уголовная ответственность за аборт самой женщины, принявшей такое решение».
Ранее в нескольких регионах РФ ввели административную ответственность за «склонение к аборту».
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