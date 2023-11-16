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Депутат ГД раскритиковал заявление коллеги о том, что ребенок — это «билет в бедность»
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
В Госдуме, судя по всему, намечается оживленная дискуссия. Первый зампредседателя комитета по энергетике публично раскритиковал заявления зампредседателя комитета по экономической политике. Поводом стали вопросы демографии.
Так, депутат Валерий Селезнев (ЛДПР) назвал «демагогией» рассуждения депутата Михаила Делягина («Справедливая Россия — За правду») о причинах низкой рождаемости в стране.
Делягин, напомним, ранее заявил, что для большинства россиян рождение ребёнка — это «билет в бедность», а второй ребёнок — «билет в нищету». Кроме того, по его словам, на рождаемость в стране негативно влияет «катастрофа в здравоохранении». Еще одна причина, по его словам, касается смысла жизни. Депутат считает, что россиянам сегодня не могут предложить ничего, «кроме песни Шамана».
Его коллега депутат Селезнев считает, что такие заявления — «проявление дешевого популизма».
«Заявление Михаила Делягина про то, что один ребенок в семье это билет в бедность, второй в нищету, плюс откровенная демагогия о том, что государству нечего предложить населению,кроме песни Шамана, является не чем иным, как вполне осознанной провокацией и проявлением дешевого популизма , на фоне полного отсутствия желания работать на благо народа», — написал депутат в телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены).
Он отметил, что депутаты Госдумы являются частью государства, «поэтому странно наблюдать открытую попытку полностью снять с себя ответственность за решения этого государства». «Лозунги времен 90х за все хорошее против всего плохого, без оглядки на несомненные улучшения по многим, особенно социальным направлениям за последние 30 лет, без оглядки на страшные девяностые, когда страна, раздетая, обескровленная и поруганная, буквально задыхалась от нищеты и отчаянья,являются ни чем иным, как дискредитацией государства», — заявил депутат.
По его мнению, партия ЛДПР могла бы добиться «зашкаливающего» рейтинга среди «мечтателей, желающих моментальных и радикальных улучшений», если бы с февраля прошлого года «занималась голым популизмом». «Вот только партия понимает, что любая страна, стоящая на конструкции пустых обещаний, долго не держится», — сказал депутат.
По его словам, «оппозиционная критика необходима», но она должна быть выстроена по принципу «критикуя — предлагай». Напомним, на прошлой неделе Валерий Селезнев предложил оригинальный (с его слов) способ повысить рождаемость в России за счет «сделки» с осужденными женщинами.
«В российских тюрьмах находится порядка 45 тысяч женщин, большая часть которых сидит по нетяжким, часто экономическим статьям. Многие из этих женщин способны родить детей. Государство может предложить им своеобразную сделку, при которой женщине прерывается срок отбывания наказания и в случае, если она за время такого "отпуска" родила, остаток срока аннулируется», — предлагал депутат.
По его мнению, такой подход в том числе позволит женщине «встать на наивысший путь исправления».
Так, депутат Валерий Селезнев (ЛДПР) назвал «демагогией» рассуждения депутата Михаила Делягина («Справедливая Россия — За правду») о причинах низкой рождаемости в стране.
Делягин, напомним, ранее заявил, что для большинства россиян рождение ребёнка — это «билет в бедность», а второй ребёнок — «билет в нищету». Кроме того, по его словам, на рождаемость в стране негативно влияет «катастрофа в здравоохранении». Еще одна причина, по его словам, касается смысла жизни. Депутат считает, что россиянам сегодня не могут предложить ничего, «кроме песни Шамана».
Его коллега депутат Селезнев считает, что такие заявления — «проявление дешевого популизма».
«Заявление Михаила Делягина про то, что один ребенок в семье это билет в бедность, второй в нищету, плюс откровенная демагогия о том, что государству нечего предложить населению,кроме песни Шамана, является не чем иным, как вполне осознанной провокацией и проявлением дешевого популизма , на фоне полного отсутствия желания работать на благо народа», — написал депутат в телеграм-канале (орфография и пунктуация сохранены).
Он отметил, что депутаты Госдумы являются частью государства, «поэтому странно наблюдать открытую попытку полностью снять с себя ответственность за решения этого государства». «Лозунги времен 90х за все хорошее против всего плохого, без оглядки на несомненные улучшения по многим, особенно социальным направлениям за последние 30 лет, без оглядки на страшные девяностые, когда страна, раздетая, обескровленная и поруганная, буквально задыхалась от нищеты и отчаянья,являются ни чем иным, как дискредитацией государства», — заявил депутат.
По его мнению, партия ЛДПР могла бы добиться «зашкаливающего» рейтинга среди «мечтателей, желающих моментальных и радикальных улучшений», если бы с февраля прошлого года «занималась голым популизмом». «Вот только партия понимает, что любая страна, стоящая на конструкции пустых обещаний, долго не держится», — сказал депутат.
По его словам, «оппозиционная критика необходима», но она должна быть выстроена по принципу «критикуя — предлагай». Напомним, на прошлой неделе Валерий Селезнев предложил оригинальный (с его слов) способ повысить рождаемость в России за счет «сделки» с осужденными женщинами.
«В российских тюрьмах находится порядка 45 тысяч женщин, большая часть которых сидит по нетяжким, часто экономическим статьям. Многие из этих женщин способны родить детей. Государство может предложить им своеобразную сделку, при которой женщине прерывается срок отбывания наказания и в случае, если она за время такого "отпуска" родила, остаток срока аннулируется», — предлагал депутат.
По его мнению, такой подход в том числе позволит женщине «встать на наивысший путь исправления».
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