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Глава Читинского района ушел в отставку после очередного нападения собаки на ребенка
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Глава Читинского района в Забайкалье Виктор Машуков ушел в отставку после очередного нападения собаки на ребенка.
Об отставке он заявил в телеграм-канале. «30 ноября был мой последний рабочий день в администрации Читинского района. С сегодняшнего дня я вышел в отставку <...> Причиной выхода в отставку послужило возбуждение сотрудниками Следственного комитета РФ уголовного дела из-за нападения собаки на ребëнка в с. Засопка 29.11.2023 г.», — написал Машуков в телеграм-канале.
29 ноября он сообщил, что собака напала на девятилетнего мальчика. «По данным регионального Министерства здравоохранения, пострадавший ребёнок проходит обследование в краевой детской клинической больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести», — написал Машуков.
Напомним, летом глава района был признан виновным в халатности. По версии СК, в 2021 и 2022 годах от нападений безнадзорных собак на территории района пострадали 29 человек, в том числе 21 ребенок.
«Подсудимый, достоверно зная о нахождении на территории муниципального района более 1,2 тыс. собак без владельцев, их агрессивном поведении и нападении на людей, с апреля 2021 г. по февраль 2022 г. не принимал мер к введению режима повышенной готовности и направлению дополнительных бюджетных средств на их отлов», — сообщали летом в прокуратуре региона.
Суд тогда назначил чиновнику штраф в размере 100 тысяч рублей.
Добавим, что на этой неделе заявил о своей отставке глава района в ХМАО, который признался жителям в пьяном вождении.
Об отставке он заявил в телеграм-канале. «30 ноября был мой последний рабочий день в администрации Читинского района. С сегодняшнего дня я вышел в отставку <...> Причиной выхода в отставку послужило возбуждение сотрудниками Следственного комитета РФ уголовного дела из-за нападения собаки на ребëнка в с. Засопка 29.11.2023 г.», — написал Машуков в телеграм-канале.
29 ноября он сообщил, что собака напала на девятилетнего мальчика. «По данным регионального Министерства здравоохранения, пострадавший ребёнок проходит обследование в краевой детской клинической больнице. Его состояние оценивается как средней степени тяжести», — написал Машуков.
Напомним, летом глава района был признан виновным в халатности. По версии СК, в 2021 и 2022 годах от нападений безнадзорных собак на территории района пострадали 29 человек, в том числе 21 ребенок.
«Подсудимый, достоверно зная о нахождении на территории муниципального района более 1,2 тыс. собак без владельцев, их агрессивном поведении и нападении на людей, с апреля 2021 г. по февраль 2022 г. не принимал мер к введению режима повышенной готовности и направлению дополнительных бюджетных средств на их отлов», — сообщали летом в прокуратуре региона.
Суд тогда назначил чиновнику штраф в размере 100 тысяч рублей.
Добавим, что на этой неделе заявил о своей отставке глава района в ХМАО, который признался жителям в пьяном вождении.
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