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Глава района в ХМАО, который признался в пьяном вождении, заявил об отставке
Фото: страница Павла Артеева в ВК
Глава Березовского района в ХМАО Павел Артеев, который сегодня признался в пьяном вождении, заявил о своей отставке.
По его словам, он «поставил под удар репутацию власти».
«Я принял решение сложить с себя полномочия главы Березовского района. Было непросто, тем не менее я должен был это сделать. Дело в том, что я поставил под удар репутацию власти. Глава муниципалитета должен служить примером для земляков, быть ориентиром и авторитетом для близких, в первую очередь для молодежи. В данной ситуации мне сложно выступать в качестве такового», — написал глава района на странице в ВК.
Он добавил, что «своим проступком подвел руководство региона, коллектив администрации района, всю команду». «Поэтому считаю свое решение об отставке закономерным и единственно правильным с точки зрения морали, этики, уважения к жителям района, ко всем югорчанам», — написал Артеев.
Ранее в СМИ появилась информация, что его исключили из «Единой России». Официально в реготделении это не комментировали.
Ранее во вторник 38-летний чиновник написал на своей странице в ВК, что был задержан за пьяное вождение.
По его словам, он «поставил под удар репутацию власти».
«Я принял решение сложить с себя полномочия главы Березовского района. Было непросто, тем не менее я должен был это сделать. Дело в том, что я поставил под удар репутацию власти. Глава муниципалитета должен служить примером для земляков, быть ориентиром и авторитетом для близких, в первую очередь для молодежи. В данной ситуации мне сложно выступать в качестве такового», — написал глава района на странице в ВК.
Он добавил, что «своим проступком подвел руководство региона, коллектив администрации района, всю команду». «Поэтому считаю свое решение об отставке закономерным и единственно правильным с точки зрения морали, этики, уважения к жителям района, ко всем югорчанам», — написал Артеев.
Ранее в СМИ появилась информация, что его исключили из «Единой России». Официально в реготделении это не комментировали.
Ранее во вторник 38-летний чиновник написал на своей странице в ВК, что был задержан за пьяное вождение.
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