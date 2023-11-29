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ФАС предложила ретейлерам добровольно ограничить наценку на куриные яйца
Фото: Вечерние Ведомости
ФАС предложила ретейлерам ограничить наценку на куриные яйца на уровне не более пяти процентов, учитывая «текущую ситуацию».
Эта мера предлагается в качестве временной, пишет ряд СМИ со ссылкой на заявление ведомства.
«ФАС России поддерживает социально ответственное поведение торговых сетей, которые добровольно ограничивают наценки на социально значимые продовольственные товары. Служба предложила ретейлерам в числе прочего рассмотреть возможность расширить эту инициативу, ограничив наценку на все куриные яйца на уровне не более пяти процентов в текущей ситуации как временную меру», — заявили в ФАС (цитата по РИА Новости).
Ведомство разослало соответствующее письмо торговым сетям 30 ноября, ограничить наценки предлагается до марта 2024 года, уточняет РБК.
Напомним, по данным Росстата на октябрь, яйца подорожали в 14 субъектах РФ на 20,1–39,9%, в 52 субъектах — на 10,1–20%.
В Оренбурге из-за роста цен яйца стали продавать поштучно.
Эта мера предлагается в качестве временной, пишет ряд СМИ со ссылкой на заявление ведомства.
«ФАС России поддерживает социально ответственное поведение торговых сетей, которые добровольно ограничивают наценки на социально значимые продовольственные товары. Служба предложила ретейлерам в числе прочего рассмотреть возможность расширить эту инициативу, ограничив наценку на все куриные яйца на уровне не более пяти процентов в текущей ситуации как временную меру», — заявили в ФАС (цитата по РИА Новости).
Ведомство разослало соответствующее письмо торговым сетям 30 ноября, ограничить наценки предлагается до марта 2024 года, уточняет РБК.
Напомним, по данным Росстата на октябрь, яйца подорожали в 14 субъектах РФ на 20,1–39,9%, в 52 субъектах — на 10,1–20%.
В Оренбурге из-за роста цен яйца стали продавать поштучно.
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