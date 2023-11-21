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В Оренбурге яйца стали продавать поштучно из-за роста цен
Цена на яйца в магазине Екатеринбурга в октябре 2023 года. Фото: Вечерние Ведомости
В Оренбурге из-за роста цен яйца стали продавать поштучно.
На это обратили внимание местные издания. По данным Урал56.Ру, на Центральном рынке десяток яиц стоит 125 рублей, одно яйцо — 12,5 рублей. Торг не предусмотрен, отмечает издание.
В целом в магазинах и на рынках в Оренбурге стоимость десятка яиц варьируется от 85 до 130 рублей.
Напомним, по данным Росстата на октябрь, яйца подорожали в 14 субъектах РФ на 20,1–39,9%, в 52 субъектах — на 10,1–20%.
В середине ноября в ФАС заявили, что ведомство проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен на яйца в регионах. Позже в ведомстве сообщили, что ФАС проводит антикартельные проверки производителей куриных яиц и мяса кур.
На это обратили внимание местные издания. По данным Урал56.Ру, на Центральном рынке десяток яиц стоит 125 рублей, одно яйцо — 12,5 рублей. Торг не предусмотрен, отмечает издание.
В целом в магазинах и на рынках в Оренбурге стоимость десятка яиц варьируется от 85 до 130 рублей.
Напомним, по данным Росстата на октябрь, яйца подорожали в 14 субъектах РФ на 20,1–39,9%, в 52 субъектах — на 10,1–20%.
В середине ноября в ФАС заявили, что ведомство проведет анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен на яйца в регионах. Позже в ведомстве сообщили, что ФАС проводит антикартельные проверки производителей куриных яиц и мяса кур.
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