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Армия Израиля возобновила боевые действия в секторе Газа
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Армия Израиля объявила о возобновлении боевых действий в секторе Газа.
«ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь по израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — сообщает армия обороны Израиля в телеграм-канале.
Позже ЦАХАЛ заявил, что из сектора Газа в сторону израильской территории были зафиксированы несколько пусков.
Напомним, ранее стороны договорились прекратить огонь на четыре дня, чтобы освободить заложников и заключенных. Перемирие дважды продлевали.
За семь дней перемирия освобождены 110 заложников.
«ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь по израильской территории. ЦАХАЛ возобновил боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — сообщает армия обороны Израиля в телеграм-канале.
Позже ЦАХАЛ заявил, что из сектора Газа в сторону израильской территории были зафиксированы несколько пусков.
Напомним, ранее стороны договорились прекратить огонь на четыре дня, чтобы освободить заложников и заключенных. Перемирие дважды продлевали.
За семь дней перемирия освобождены 110 заложников.
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