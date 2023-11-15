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Израиль и ХАМАС договорились прекратить огонь, чтобы освободить часть заложников
Фото: Вечерние Ведомости
Израиль и ХАМАС договорились о четырехдневном прекращении огня и освобождении части заложников.
Речь о 50 заложниках, которых удерживают в секторе Газа. Это женщины и дети, их освободят в течение четырех дней, пишет Reuters со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Израиля Нетаньяху. Израиль в свою очередь должен освободить из тюрем 150 заключенных палестинцев (женщин и несовершеннолетних).
Также стороны договорились о допуске гуманитарной помощи в сектор Газа.
В правительстве Израиля заявили, что в случае освобождения «каждых дополнительных 10 заложников пауза будет продлеваться еще на один день», пишет агентство. СМИ Израиля пишут, что ХАМАС удерживает в заложниках более 200 человек.
Ранее перед началом чрезвычайного заседания правительства Нетаньяху заявил, что Тель-Авиву предстоит принять «тяжелое» решение. Между тем, по его словам, временное прекращение огня не означает остановку всей операции, оно позволит армии «подготовиться к продолжению боевых действий».
Речь о 50 заложниках, которых удерживают в секторе Газа. Это женщины и дети, их освободят в течение четырех дней, пишет Reuters со ссылкой на заявление канцелярии премьер-министра Израиля Нетаньяху. Израиль в свою очередь должен освободить из тюрем 150 заключенных палестинцев (женщин и несовершеннолетних).
Также стороны договорились о допуске гуманитарной помощи в сектор Газа.
В правительстве Израиля заявили, что в случае освобождения «каждых дополнительных 10 заложников пауза будет продлеваться еще на один день», пишет агентство. СМИ Израиля пишут, что ХАМАС удерживает в заложниках более 200 человек.
Ранее перед началом чрезвычайного заседания правительства Нетаньяху заявил, что Тель-Авиву предстоит принять «тяжелое» решение. Между тем, по его словам, временное прекращение огня не означает остановку всей операции, оно позволит армии «подготовиться к продолжению боевых действий».
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