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Третий регион в РФ ввел штрафы за «склонение к аборту»
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Калининградская область стала третьим регионом РФ, в котором ввели штрафы за так называемое «склонение к аборту».
Накануне проект соответствующего закона одобрили депутаты регионального Законодательного собрания. Он вступит в силу после официального опубликования.
За нарушение закона о «склонении к аборту» вводятся штрафы — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для юрлиц.
Напомним, ранее аналогичные законы и соответствующие штрафы ввели в Мордовии и Тверской области.
Кроме того, власти Коми предложили «максимально ужесточить меру ответственности за принуждение к аборту».
Накануне проект соответствующего закона одобрили депутаты регионального Законодательного собрания. Он вступит в силу после официального опубликования.
За нарушение закона о «склонении к аборту» вводятся штрафы — от 3 тыс. до 5 тыс. рублей для граждан, от 10 тыс. до 20 тыс. рублей для должностных лиц и от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для юрлиц.
Напомним, ранее аналогичные законы и соответствующие штрафы ввели в Мордовии и Тверской области.
Кроме того, власти Коми предложили «максимально ужесточить меру ответственности за принуждение к аборту».
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