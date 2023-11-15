Возрастное ограничение 18+
Глава Коми предложил ужесточить наказание за «склонение к абортам» и исключить их из ОМС
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Глава Коми Владимир Уйба предложил исключить аборты из системы ОМС, кроме случаев, связанных с рисками для жизни и здоровья.
«Нужно вносить изменения в нормативно-правовую базу, в том числе и исключение из обязательного медицинского страхования абортов за исключением тех, которые связаны с риском вынашивания плода для жизни женщины, и это подтверждено медицинским заключением», — сказал глава региона на заседании совета «по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей» (цитата по ТАСС).
Кроме того, Уйба призвал «ужесточить меру ответственности за принуждение к аборту». «Уже сформулированы наши предложения по привлечению к административной ответственности за склонение к аборту женщин. И здесь на региональном уровне я предлагаю максимально ужесточить меру ответственности за принуждение к аборту», — сказал он.
По его словам, причины, по которым женщины идут на аборт, «всем понятны», это:
-отсутствие работы;
-отсутствие перспективы по жилью при рождении ребенка;
-«нежелание второй половины иметь детей»;
-осуждение беременной со стороны семьи («куда ты нищету будешь плодить еще»).
Власти утверждают, что в Коми действует программа, по которой для беременных предусмотрены выплаты при отсутствии работы и обеспечение жильем (однокомнатной квартирой небольшой площади).
«Демография отрицательная в республике, мы за прошлый год "недородили" 800 детей по сравнению с 2021 годом», — заявил Уйба, отметив, этим вопросом «должны заниматься ежедневно».
Добавим, что уже несколько регионов ввели штрафы за так называемое «склонение к абортам». Так, накануне стало известно, что соответствующий законопроект инициировали депутаты Заксобрания Калининградской области. Предполагается ввести штрафы до 50 тыс. рублей. Ранее такие штрафы ввели в Мордовии и Тверской области.
Напомним, в ноябре частные медучреждения Крыма «добровольно отказались» от проведения абортов. Также власти Курской области заявили, что коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом (медикаментозном) прерывании беременности.
«Нужно вносить изменения в нормативно-правовую базу, в том числе и исключение из обязательного медицинского страхования абортов за исключением тех, которые связаны с риском вынашивания плода для жизни женщины, и это подтверждено медицинским заключением», — сказал глава региона на заседании совета «по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей» (цитата по ТАСС).
Кроме того, Уйба призвал «ужесточить меру ответственности за принуждение к аборту». «Уже сформулированы наши предложения по привлечению к административной ответственности за склонение к аборту женщин. И здесь на региональном уровне я предлагаю максимально ужесточить меру ответственности за принуждение к аборту», — сказал он.
По его словам, причины, по которым женщины идут на аборт, «всем понятны», это:
-отсутствие работы;
-отсутствие перспективы по жилью при рождении ребенка;
-«нежелание второй половины иметь детей»;
-осуждение беременной со стороны семьи («куда ты нищету будешь плодить еще»).
Власти утверждают, что в Коми действует программа, по которой для беременных предусмотрены выплаты при отсутствии работы и обеспечение жильем (однокомнатной квартирой небольшой площади).
«Демография отрицательная в республике, мы за прошлый год "недородили" 800 детей по сравнению с 2021 годом», — заявил Уйба, отметив, этим вопросом «должны заниматься ежедневно».
Добавим, что уже несколько регионов ввели штрафы за так называемое «склонение к абортам». Так, накануне стало известно, что соответствующий законопроект инициировали депутаты Заксобрания Калининградской области. Предполагается ввести штрафы до 50 тыс. рублей. Ранее такие штрафы ввели в Мордовии и Тверской области.
Напомним, в ноябре частные медучреждения Крыма «добровольно отказались» от проведения абортов. Также власти Курской области заявили, что коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом (медикаментозном) прерывании беременности.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».