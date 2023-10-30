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Власти Тверской области ввели штрафы за склонение к абортам
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Тверской области приняли региональный закон, который вводит штрафы до 200 тысяч рублей за «склонение к абортам».
Закон «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тверской области» принят на заседании областного парламента накануне.
Чиновники называют склонение к аборту «угрозой для семьи».
В документе прописывается само понятие «склонение к искусственному прерыванию беременности». «Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа или обмана влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей», — сообщили в Заксобрании региона.
Там подчеркнули, что правонарушение считается совершенным «вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности».
Между тем, закон подразумевает исключения, которые касаются медицинских и «социальных» показаний к аборту. «В то же время в законе предусмотрена норма, согласно которой информирование женщины о наличии медицинских или социальных показаний к искусственному прерыванию беременности не является склонением к аборту», — добавили в Заксобрании.
Закон уже вызвал недовольство среди жителей региона. Пользователи пишут в соцсетях, что не представляют механизм, по которому будут выявлять и определять «склонение к абортам». Например, будет ли считаться наказуемым «склонением» совет подруге или родственнице не рожать, так как у семьи не хватает средств на содержание детей, или это будет считаться «информированием о социальных показаниях», пишут пользователи соцсетей.
Принятый закон был инициирован губернатором Игорем Руденей, добавили в пресс-службе. «Данный закон направлен на повышение рождаемости, снижение количества абортов и социальную защиту беременных женщин, а также на противодействие информационным угрозам семье, отцовству, материнству и детству», — считают в парламенте региона.
Напомним, подобный закон был принят в августе Госсобранием Мордовии.
Закон «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Мордовия» также прописывает понятие такого «склонения». «Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований», — говорится в сообщении Госсобрания.
Исключением является «информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний» (о «социальных» показаниях при этом речи не идет). Закон в Мордовии также подразумевает административную ответственность за нарушения.
Добавим, в последнее время власти уделяют повышенное внимание проблеме увеличения рождаемости. Так, например, в ОП РФ на днях предложили ввести «отцовский капитал» за третьего ребенка. Ранее депутаты Госдумы предложили ограничить выдачу материнского капитала на первенца возрастом матери — предлагается установить границу возраста в 25-30 лет или «перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка».
Между тем в этом году в России фиксируют рекордные продажи противозачаточных таблеток.
Закон «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Тверской области» принят на заседании областного парламента накануне.
Чиновники называют склонение к аборту «угрозой для семьи».
В документе прописывается само понятие «склонение к искусственному прерыванию беременности». «Склонение беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа или обмана влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц — от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до двухсот тысяч рублей», — сообщили в Заксобрании региона.
Там подчеркнули, что правонарушение считается совершенным «вне зависимости от того, было ли произведено искусственное прерывание беременности».
Между тем, закон подразумевает исключения, которые касаются медицинских и «социальных» показаний к аборту. «В то же время в законе предусмотрена норма, согласно которой информирование женщины о наличии медицинских или социальных показаний к искусственному прерыванию беременности не является склонением к аборту», — добавили в Заксобрании.
Закон уже вызвал недовольство среди жителей региона. Пользователи пишут в соцсетях, что не представляют механизм, по которому будут выявлять и определять «склонение к абортам». Например, будет ли считаться наказуемым «склонением» совет подруге или родственнице не рожать, так как у семьи не хватает средств на содержание детей, или это будет считаться «информированием о социальных показаниях», пишут пользователи соцсетей.
Принятый закон был инициирован губернатором Игорем Руденей, добавили в пресс-службе. «Данный закон направлен на повышение рождаемости, снижение количества абортов и социальную защиту беременных женщин, а также на противодействие информационным угрозам семье, отцовству, материнству и детству», — считают в парламенте региона.
Напомним, подобный закон был принят в августе Госсобранием Мордовии.
Закон «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Республики Мордовия» также прописывает понятие такого «склонения». «Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований», — говорится в сообщении Госсобрания.
Исключением является «информирование врачом беременной женщины о наличии медицинских показаний» (о «социальных» показаниях при этом речи не идет). Закон в Мордовии также подразумевает административную ответственность за нарушения.
Добавим, в последнее время власти уделяют повышенное внимание проблеме увеличения рождаемости. Так, например, в ОП РФ на днях предложили ввести «отцовский капитал» за третьего ребенка. Ранее депутаты Госдумы предложили ограничить выдачу материнского капитала на первенца возрастом матери — предлагается установить границу возраста в 25-30 лет или «перенести акцент предоставления выплаты на второго ребенка».
Между тем в этом году в России фиксируют рекордные продажи противозачаточных таблеток.
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