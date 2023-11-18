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Нижегородский губернатор предложил запретить аборты во всех частных клиниках
Фото: скрин документа
Нижегородские власти хотят запретить аборты в частных клиниках.
Соответствующий проект постановления внес губернатор в Заксобрание региона, которое в свою очередь направит законодательную инициативу на рассмотрение в Госдуму.
Документ, опубликованный в региональной базе законопроектов, предлагает внести изменения в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Так, статью 56 «Искусственное прерывание беременности» (в которой говорится о том, что «каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве») предлагается дополнить абзацем: «Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения».
Кроме того, предлагается сократить срок для прерывания беременности до восьми недель. Сейчас в законе указано, что «искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится при сроке до двенадцати недель».
В пояснительной записке к документу говорится, что предлагаемая инициатива направлена на улучшение демографической ситуации, а также в целях «снижения количества осложнений», возникающих при абортах. Региональные власти полагают, что в частных клиниках отсутствует необходимый контроль в этом вопросе, нет консультаций с юристами и не соблюдается «неделя тишины».
«В медицинских организациях частной системы здравоохранения отсутствует строгий контроль за соблюдением порядка оказания медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология", не соблюдается "неделя тишины", не проводится консультирование женщины психологом, юристом, не предоставляется информация о мерах социальной поддержки, отсутствуют возможность и навыки оказания медицинской помощи, в том числе и реанимационной и оперативной, при возникновении осложнений», — следует из пояснительной записки.
«Законопроектом предусмотрено исключение медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа медицинских организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности», — говорится в тексте документа.
Напомним, ранее частные клиники нескольких регионов уже начали отказывать в этой услуге. В некоторых регионах ввели штрафы за «склонение к абортам».
А в Госдуме на прошлой неделе предложили привлекать осужденных женщин для повышения рождаемости.
Соответствующий проект постановления внес губернатор в Заксобрание региона, которое в свою очередь направит законодательную инициативу на рассмотрение в Госдуму.
Документ, опубликованный в региональной базе законопроектов, предлагает внести изменения в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Так, статью 56 «Искусственное прерывание беременности» (в которой говорится о том, что «каждая женщина самостоятельно решает вопрос о материнстве») предлагается дополнить абзацем: «Искусственное прерывание беременности проводится в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения».
Кроме того, предлагается сократить срок для прерывания беременности до восьми недель. Сейчас в законе указано, что «искусственное прерывание беременности по желанию женщины проводится при сроке до двенадцати недель».
В пояснительной записке к документу говорится, что предлагаемая инициатива направлена на улучшение демографической ситуации, а также в целях «снижения количества осложнений», возникающих при абортах. Региональные власти полагают, что в частных клиниках отсутствует необходимый контроль в этом вопросе, нет консультаций с юристами и не соблюдается «неделя тишины».
«В медицинских организациях частной системы здравоохранения отсутствует строгий контроль за соблюдением порядка оказания медицинской помощи по профилю "Акушерство и гинекология", не соблюдается "неделя тишины", не проводится консультирование женщины психологом, юристом, не предоставляется информация о мерах социальной поддержки, отсутствуют возможность и навыки оказания медицинской помощи, в том числе и реанимационной и оперативной, при возникновении осложнений», — следует из пояснительной записки.
«Законопроектом предусмотрено исключение медицинских организаций частной системы здравоохранения из числа медицинских организаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности», — говорится в тексте документа.
Напомним, ранее частные клиники нескольких регионов уже начали отказывать в этой услуге. В некоторых регионах ввели штрафы за «склонение к абортам».
А в Госдуме на прошлой неделе предложили привлекать осужденных женщин для повышения рождаемости.
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