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В Минцифры предлагают закрыть часть отделений «Почты России» и сдавать их в аренду
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Минцифры предлагают «оптимизировать» сеть почтовых отделений «Почты России», чтобы поддержать наиболее убыточные из них.
Часть офисов в городах (с населением более 10 тыс. человек), обладающих «развитой инфраструктурой доставки товаров и выдачи посылок, сетевых магазинов и отделений банков», предлагается закрыть. Освободившиеся помещения — сдавать в аренду. Доходы от аренды, а также «сэкономленные издержки» предлагается направлять на поддержку почтовых отделений в селах, в том числе на их ремонт и модернизацию.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Минцифры, которое было направлено накануне региональным властям.
Сообщается, что регионы должны до 1 декабря проработать это предложение. На местах должны составить списки почтовых отделений, которые можно закрыть «без ухудшения клиентского опыта».
В Минцифры и «Почте России» эту информацию пока не комментировали.
Напомним, ранее «спасать» «Почту России» в самой компании предлагали за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, предлагалось ввести инфраструктурный платеж с крупнейших площадок электронной торговли в размере 0,5% с оборота.
АО «Почта России» рассчитывает на различные меры господдержки, чтобы рассчитаться с многочисленными долгами, которые на конец 2022 года составляли 153,5 млрд рублей. В октябре совет директоров поручил провести аудит расходов компании.
Часть офисов в городах (с населением более 10 тыс. человек), обладающих «развитой инфраструктурой доставки товаров и выдачи посылок, сетевых магазинов и отделений банков», предлагается закрыть. Освободившиеся помещения — сдавать в аренду. Доходы от аренды, а также «сэкономленные издержки» предлагается направлять на поддержку почтовых отделений в селах, в том числе на их ремонт и модернизацию.
Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Минцифры, которое было направлено накануне региональным властям.
Сообщается, что регионы должны до 1 декабря проработать это предложение. На местах должны составить списки почтовых отделений, которые можно закрыть «без ухудшения клиентского опыта».
В Минцифры и «Почте России» эту информацию пока не комментировали.
Напомним, ранее «спасать» «Почту России» в самой компании предлагали за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, предлагалось ввести инфраструктурный платеж с крупнейших площадок электронной торговли в размере 0,5% с оборота.
АО «Почта России» рассчитывает на различные меры господдержки, чтобы рассчитаться с многочисленными долгами, которые на конец 2022 года составляли 153,5 млрд рублей. В октябре совет директоров поручил провести аудит расходов компании.
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