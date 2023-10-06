Возрастное ограничение 18+
Власти проверят огромные долги Почты России
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Совет директоров АО «Почта России» поручил провести аудит расходов компании, сообщает сообщает РБК со ссылкой на источники в Минцифры.
Аудит будет проведён с расчетом на докапитализацию, рефинансирование долга и послабления в регулировании, уточняет информагентство. АО «Почта России» рассчитывает на различные меры господдержки, чтобы рассчитаться с многочисленными долгами, которые на конец 2022 года составляли 153,5 млрд рублей.
«Спасать» Почту России в самой компании предлагают за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, планируется ввести инфраструктурный платеж с крупнейших площадок электронной торговли в размере 0,5% с оборота. Это следует из презентации под названием «План по улучшению финансово-экономического состояния компании», с которой ознакомился РБК.
Финансовые проблемы в Почте России уже сказывались на работе почтовых отделений. Минувшим летом из компании массово увольнялись рядовые сотрудники, не согласные с новой схемой оплаты труда — изменение схемы как раз должно было оптимизировать расходы компании.
Аудит будет проведён с расчетом на докапитализацию, рефинансирование долга и послабления в регулировании, уточняет информагентство. АО «Почта России» рассчитывает на различные меры господдержки, чтобы рассчитаться с многочисленными долгами, которые на конец 2022 года составляли 153,5 млрд рублей.
«Спасать» Почту России в самой компании предлагают за счёт средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Кроме того, планируется ввести инфраструктурный платеж с крупнейших площадок электронной торговли в размере 0,5% с оборота. Это следует из презентации под названием «План по улучшению финансово-экономического состояния компании», с которой ознакомился РБК.
Финансовые проблемы в Почте России уже сказывались на работе почтовых отделений. Минувшим летом из компании массово увольнялись рядовые сотрудники, не согласные с новой схемой оплаты труда — изменение схемы как раз должно было оптимизировать расходы компании.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Белорусская компания готова подключиться к строительству второй ветки метро в Екатеринбурге
06 октября 2023
06 октября 2023
Прокуратура внесла представление начальнику екатеринбургской полиции
29 сентября 2023
29 сентября 2023