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Второй регион в РФ объявил об отказе частных клиник от абортов

15.22 Пятница, 10 ноября 2023
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Власти второго региона в РФ объявили о том, что частные клиники отказываются от проведения абортов.

В Курской области коммерческие организации здравоохранения отказались от пункта лицензии о химическом (медикаментозном) прерывании беременности. Об этом заявил вице-губернатор Курской области Андрей Белостоцкий, его слова передает РИА «Курск».

Издание уточняет, что из пяти учреждений, которые имеют такую лицензию, от абортов отказались четыре. Власти рассчитывают, что оставшееся медучреждение примет такое решение в ближайшее время.

Представитель одной из частных клиник заявил, что они приняли самостоятельное решение полностью отказаться от проведения абортов, так как «каждый сохраненный ребёнок – это достояние государства», пишет издание.

Напомним, накануне в Минздраве Крыма заявили, что частные медучреждения «добровольно отказались» от проведения абортов.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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