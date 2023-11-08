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Частные клиники Крыма «добровольно» отказались от проведения абортов
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Крыму будут делать аборты только в государственных клиниках. Частные медучреждения «добровольно отказались» от проведения абортов, утверждают в региональном Минздраве.
«Частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав Республики Крым о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Таким образом, искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медорганизациях», — сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра.
По словам чиновника, руководителям коммерческих клиник «было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации», эту инициативу частники, с его слов, «оценили положительно».
Как говорят в ведомстве, в государственных медорганизациях женщина «сможет принять взвешенное и обдуманное решение» по поводу аборта и пройти «психологическое консультирование». «Во всех женских консультациях Крыма пациентки, обратившиеся к гинекологу по поводу прерывания беременности, направляются на проведение психологического доабортного консультирования. Специалисты помогают женщине разобраться в себе и мотивах своего решения, информируют о возможных мерах поддержки со стороны государства», — заявил министр.
По данным ведомства, за девять месяцев 2023 года «доабортное консультирование» в Крыму прошли 1037 беременных, сохранить беременность решили 219 женщин.
Напомним, на прошлой неделе в Тверской области приняли региональный закон, который вводит штрафы до 200 тысяч рублей за «склонение к абортам». Ранее аналогичный закон был принят в Мордовии.
«Частные клиники Крыма официально уведомили Минздрав Республики Крым о своем добровольном отказе от оказания услуг по прерыванию беременности. Таким образом, искусственное прерывание беременности в Крыму будет проводиться только в государственных медорганизациях», — сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на министра.
По словам чиновника, руководителям коммерческих клиник «было предложено внести свой вклад в улучшение демографической ситуации», эту инициативу частники, с его слов, «оценили положительно».
Как говорят в ведомстве, в государственных медорганизациях женщина «сможет принять взвешенное и обдуманное решение» по поводу аборта и пройти «психологическое консультирование». «Во всех женских консультациях Крыма пациентки, обратившиеся к гинекологу по поводу прерывания беременности, направляются на проведение психологического доабортного консультирования. Специалисты помогают женщине разобраться в себе и мотивах своего решения, информируют о возможных мерах поддержки со стороны государства», — заявил министр.
По данным ведомства, за девять месяцев 2023 года «доабортное консультирование» в Крыму прошли 1037 беременных, сохранить беременность решили 219 женщин.
Напомним, на прошлой неделе в Тверской области приняли региональный закон, который вводит штрафы до 200 тысяч рублей за «склонение к абортам». Ранее аналогичный закон был принят в Мордовии.
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