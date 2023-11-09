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Закон об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ могут ускоренно принять в декабре
Фото: ВВ
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что консультации с правительством о законопроекте, который предусматривает отсутствие комиссии при оплате услуг ЖКХ, проведены. По его словам, есть предложение рассмотреть данный законопроект в приоритетном порядке в течение декабря.
Кроме того, спикер ГД сообщил, что провел консультации и с банковским сообществом, но учитывая прибыли банков, этот вопрос стоит вынести на обсуждение.
Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило предельно возможные отклонения от максимальных тарифов за услуги ЖКХ, и сам рост тарифов по регионам в 2024 году.
Кроме того, спикер ГД сообщил, что провел консультации и с банковским сообществом, но учитывая прибыли банков, этот вопрос стоит вынести на обсуждение.
— Потери, действительно, у банков будут из-за этого решения, но учитывая, что, как здесь многие выступали, банки год финансовый заканчивают с хорошей доходностью, с прибылью, то мы считаем правильным этот вопрос вынести на обсуждение, и как раз об этом говорили с Антоном Германовичем. Он поддержал решение от имени правительства, учитывая, что мы диалог с Минфином в этой части ведем, — цитирует Володина Интерфакс.
Ранее сообщалось, что российское правительство утвердило предельно возможные отклонения от максимальных тарифов за услуги ЖКХ, и сам рост тарифов по регионам в 2024 году.
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