Закон об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ могут ускоренно принять в декабре

— Потери, действительно, у банков будут из-за этого решения, но учитывая, что, как здесь многие выступали, банки год финансовый заканчивают с хорошей доходностью, с прибылью, то мы считаем правильным этот вопрос вынести на обсуждение, и как раз об этом говорили с Антоном Германовичем. Он поддержал решение от имени правительства, учитывая, что мы диалог с Минфином в этой части ведем, — цитирует Володина Интерфакс.

Алиса Левина © Вечерние ведомости