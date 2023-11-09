Кабмин утвердил предельный рост тарифов на услуги ЖКХ на 2024 год

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Российское правительство утвердило предельно возможные отклонения от максимальных тарифов за услуги ЖКХ, и сам рост тарифов по регионам. Речь о повышении, которое произойдет не ранее июня 2024 года.Так, согласно данным ТАСС, в Москве индекс тарифов вырастет на 11 процентов, в Санкт-Петербурге – на 9.8 процентов. Предельные отклонения варьируются от нуля до около 10 процентов.Однако пока в общем доступе более подробной разбивки по регионам нет.Отдельно отмечается, что Федеральная антимонопольная служба заявила о контроле за ростом тарифов на услуги ЖКХ и об отслеживании повышений тарифов.Напомним, что тарифы подняли в прошлом году, в 2023 году роста не было, следующее увеличение может произойти летом 2024 года.