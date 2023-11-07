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В СКР возбудили дело «о теракте» после взрыва на пороховом заводе в Котовске
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
После взрыва на Тамбовском пороховом заводе в СКР возбудили уголовное дело «о теракте», сообщили СМИ.
Напомним, в ночь на 11 ноября на Тамбовском пороховом заводе в Котовске произошел пожар. Жители сообщали в соцсетях о взрыве.
По информации «Коммерсанта», взрыв квалифицирован как террористический акт (п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), дело расследует спецуправление центрального аппарата СКР.
Источники издания утверждают, что с места происшествия «были изъяты колесики, фрагмент двигателя, карбюратор, шасси и проч., из которых, предположительно, состоял беспилотник».
Напомним, в ночь на 11 ноября на Тамбовском пороховом заводе в Котовске произошел пожар. Жители сообщали в соцсетях о взрыве.
По информации «Коммерсанта», взрыв квалифицирован как террористический акт (п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ), дело расследует спецуправление центрального аппарата СКР.
Источники издания утверждают, что с места происшествия «были изъяты колесики, фрагмент двигателя, карбюратор, шасси и проч., из которых, предположительно, состоял беспилотник».
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