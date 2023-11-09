Эритрея не пустит своих футболистов на Чемпионат мира из-за страха их побега из страны

Алиса Левина © Вечерние ведомости

В Эритрее (государство в Африке) приняли решение не участвовать в Чемпионате мира по футболу в 2026 году. Причиной стал страх, что футболисты сбегут из своей родины в недружественную страну.Так, согласно статистике, из Эритреи сбежали уже 60 футболистов с 2009 года. Как только у людей появляется возможность попасть в более цивилизованную, но недружественную страну для их родины, они запрашивают там политическое убежище. Власти Эритреи, естественно, хотят бороться с оттоком населения.При этом о количестве других уехавших спортсменов не сообщается, однако очевидно, что покидали Эритрею не только футболисты.Эритрея маленькое государство, в котором не проводятся выборы с 1993 года. А президентом все это время является один и тот же человек, которому в следующем году исполнится 78 лет. Жители Эритреи считают, что выборы не нужны их стране, так как выборы ничего не решают.Международные организации называли правительство Эритреи худшим в мире, однако само правительство заявляет о политизированности и вражеской интонации этих заявлений. При этом независимых СМИ в Эритрее нет, все СМИ принадлежат государству, но, по словам разных эритрейских чиновников, независимых СМИ нет ни в одной стране мира, а в Эритрее есть, хоть они и государственные.