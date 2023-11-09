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Правительство поручило ФАС проверить обоснованность повышения цен на яйца
Фото: Юлия Кольтенберг
Федеральная антимонопольная служба и Минсельхоз после получения правительства РФ проверят обоснованность роста цен на куриные яйца. Согласно данным газеты «Известия», в октябре цены выросли на 13,1% в сравнении с сентябрем, а всего с начала года – на 18,6%.
Отмечается, что рост в последние недели зафиксирован в в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Калининградской, Костромской, Ульяновской, Читинской, Ярославской, Владимирской и Сахалинской областях, Ставропольском крае и Удмуртии.
А самый большой рост цен на яйца фиксировали в Приморье, там десяток яиц стоит под 200 рублей.
Отмечается, что рост в последние недели зафиксирован в в Астраханской, Волгоградской, Свердловской, Новосибирской, Оренбургской, Омской, Ростовской, Калининградской, Костромской, Ульяновской, Читинской, Ярославской, Владимирской и Сахалинской областях, Ставропольском крае и Удмуртии.
А самый большой рост цен на яйца фиксировали в Приморье, там десяток яиц стоит под 200 рублей.
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