Замглавы Минюста заявил о невозможности возвращения смертной казни в России

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Замглавы Минюста РФ Андрей Логинов презентации доклада России в ходе периодического обзора страны в Совете ООН по правам человека заявил, что отмена моратория на применение смертной казни в России исключена из-за позиции Конституционного суда страны.«В России действует более строгий по сравнению с международным правовой режим неприменения смертной казни. Он базируется на позиции Конституционного суда, согласно которой в результате длительного моратория на применение смертной казни сформировались устойчивые гарантии права человека не быть подвергнутым такому виду наказания. Поэтому возможность возвращения к применению смертной казни в России фактически исключена», – цитируют Логинова РИА Новости.Напомним, мораторий на проведение высшей меры наказания действует в России с 1997 года. Однако несмотря на это в последние месяцы ряд популистов и всяческих политических деятелей пытаются хайповать на этой теме, вынося ее в паблик. При этом жители тех стран, в которых еще применяется эта антигуманная мера, довольно часто проводят акции протеста против смертной казни. Так, в США (в некоторых штатах до сих пор применяется казнь, и часто крайне античеловечными методами), довольно часто выступают за полный запрет применения казней.