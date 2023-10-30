Возрастное ограничение 18+
Следствие просит арестовать замминистра внутренних дел Дагестана
Фото: Вечерние Ведомости
Следствие предъявило замминистра внутренних дел Дагестана Руфату Исмаилову обвинение в получении двух взяток и превышении должностных полномочий с применением насилия.
Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, пишут РИА Новости.
Кроме того, в деле еще один фигурант, замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгат Абдулгапуров.
Исмаилову и Абдулгапурову предъявлены обвинения в получении должностным лицом взятки в крупном размере (два эпизода) и превышении должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности, пишет агентство.
Замглавы МВД Дагестана, начальник следственного управления Руфат Исмаилов был задержан 7 ноября. По месту его жительства и на рабочем месте прошли обыски.
Обновлено. Позже стало известно, что Басманный суд арестовал замглавы МВД Дагестана до 2 января.
Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, пишут РИА Новости.
Кроме того, в деле еще один фигурант, замначальника следственного управления МВД по Дагестану Далгат Абдулгапуров.
Исмаилову и Абдулгапурову предъявлены обвинения в получении должностным лицом взятки в крупном размере (два эпизода) и превышении должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности, пишет агентство.
Замглавы МВД Дагестана, начальник следственного управления Руфат Исмаилов был задержан 7 ноября. По месту его жительства и на рабочем месте прошли обыски.
Обновлено. Позже стало известно, что Басманный суд арестовал замглавы МВД Дагестана до 2 января.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Под Березовским «Газель» насмерть сбила 31-летнюю женщину
02 ноября 2023
02 ноября 2023