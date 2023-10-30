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Задержан заместитель министра внутренних дел Дагестана
Фото: Вечерние Ведомости
Заместитель министра внутренних дел Дагестана Руфат Исмаилов задержан силовиками.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики. По данным агентства, по месту жительства и работы Исмаилова проходят обыски.
Причина, по которой задержан замминистра, не уточняется. Официальной информации об этом пока нет.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах республики. По данным агентства, по месту жительства и работы Исмаилова проходят обыски.
Причина, по которой задержан замминистра, не уточняется. Официальной информации об этом пока нет.
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