Рынок труда в РФ ежегодно «теряет» около 100 тысяч молодых работников

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Каждый год на рынок труда в РФ выходит примерно на 100 тысяч молодых людей меньше, чем годом ранее. Такая тенденция фиксируется последние десять лет.Об этом заявил основатель рекрутингового онлайн-сервиса SuperJob Алексей Захаров.«Основная причина дефицита кадров — это демографическая яма: последние десять лет каждый год на рынок труда выходит примерно на 100 тыс. молодых людей меньше, чем было годом ранее», — цитирует Захарова пресс-служба компании.Также в качестве причин нехватки кадров на рынке труда Захаров назвал ковид, военную службу и отъезд россиян из страны.Самые востребованные профессии, по его словам, — водители, медсестры, продавцы, строители и курьеры.«Ковид дал огромный толчок развитию сферы услуг, доставке и всему, что с этим связано. Там сейчас можно зарабатывать больше, чем на производстве, имея квалификацию ниже. Соответственно, на производство люди не идут, потому что курьеру платят больше, чем токарю», − считает эксперт.