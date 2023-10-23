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Больше четверти заемщиков в РФ платят по трем и более кредитам
Фото: Вечерние Ведомости
Более 25% российских заемщиков платят по трем и более кредитам.
Данные приводит РБК со ссылкой на ЦБ.
Число заемщиков с тремя и более кредитами за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3% (до 11,2 млн человек). Число клиентов с двумя кредитами выросло на 7,5% (до 10 млн).
Только один кредит в банке имеют около 21 млн россиян.
Всего в России около 42,5 млн банковских заемщиков. В ЦБ фиксируют «существенный рост объемов задолженности» именно в группе заемщиков с множественными кредитами, пишет издание.
Данные приводит РБК со ссылкой на ЦБ.
Число заемщиков с тремя и более кредитами за первую половину 2023 года увеличилось на 14,3% (до 11,2 млн человек). Число клиентов с двумя кредитами выросло на 7,5% (до 10 млн).
Только один кредит в банке имеют около 21 млн россиян.
Всего в России около 42,5 млн банковских заемщиков. В ЦБ фиксируют «существенный рост объемов задолженности» именно в группе заемщиков с множественными кредитами, пишет издание.
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